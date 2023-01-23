Названы претенденты на антипремию «Золотая малина» в 2023-м году

Главное: Кто получит «Золотую малину» в этом году? Организаторы назвали претендентов.

Детали: Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили список номинантов 2023-го года. Среди претендентов – фильмы «Блондинка» и «Морбиус».

«Победителей» назовут 11 марта.

На победу в номинации «худший фильм» претендуют: «Блондинка», «Доброго траура», «Морбиус», «Пиноккио», а также «Русалка и дочь короля».

Звание «худший режиссер» могут получить: Джадд Апатоу («Пузырь»), Колсон Бэйкер и Мод Сан («Доброго траура»), Эндрю Доминик («Блондинка»), Роберт Земекис («Пиноккио»), а также Даниэль Эспиноса («Морбиус»).

«Худшим актером» может стать: Машин Ган Келли («Доброго траура»), Пит Дэвидсон («Мармадюк»), Джаред Лето («Морбиус»), Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»), а также Том Хэнкс («Пиноккио»).

В номинации «худшая актриса» представлены: Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»), Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»), Дайан Китон («Мак и Рита»), Алисия Сильверстоун («Рекуин»), а также Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»).

Категория «худший актер второго плана»: Пит Дэвидсон («Доброго траура»), Мод Сан («Доброго траура»), Завьер Сэмюэл («Блондинка»), Эван Уильямс («Блондинка»), а также Том Хэнкс («Элвис»).

Номинация «худшая актриса второго плана»: Адриа Архона («Морбиус»), Лоррейн Бракко («Пиноккио»), Пенелопа Крус («Код 355»), Фань Бинбин («Код 355»), а также Мира Сорвино («Ламборгини: Человек-легенда»).

В категории «худший сценарий» представлены картины: «Блондинка», «Доброго траура», «Мир Юрского периода: Господство», «Морбиус», а также «Пиноккио».

Наконец, «худший ремейк, сиквел или рип-офф» это: «Блондинка», «Воспламеняющая взглядом», «Мир Юрского периода: Господство», «Пиноккио», «365 дней: этот день» и «Следующие 365 дней».

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