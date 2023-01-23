В Украине прогнозируется мощный снегопад

Главное: В Украине меняется погода. Ожидается снегопад.

Детали: В Украине ожидается серьезное изменение погоды. Об этом поведал синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его словам, с 27 января по 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны заносы на дорогах, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер.

На юге прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег.

Впрочем, по его словам, снежный покров задержится ненадолго.

В тему: Синоптик поведал, чем будет удивлять погода украинцев в ближайшее время.