Во время получения взятки в 400 000 долл задержан замминистра инфраструктуры Лозинский

Главное: НАБУ во время получения взятки задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинского. Он входил в преступную группу, которая «пилила» государственные деньги, выделенные на обеспечение населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Детали: НАБУ заявило о задержании заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Он был задержан во время получения взятки в 400 тыс. долл.

По данным СМИ, речь идет о Василие Лозинском, который был заместителем главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре после слияния министерств стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По версии силовиков, он получил взятку за содействие в заключении договоров по закупке оборудования и техники.

В заявлении Бюро говорится о том, что детективам удалось проникнуть в преступную группировку, где они некоторое время работали под прикрытием. Им удалось установить, что несколько чиновников вошли в контакт с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости. Речь идет о средствах (1,68 млрд грн), которые летом 2022 года Кабинет выделил, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Также задержан еще один участник группировки, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США.

Сейчас устанавливаются все причастные. В операции принимают участие более 150 сотрудников НАБУ.

В министерстве инфраструктуры вчера уже заявили, что Лозинский будет уволен