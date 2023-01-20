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Новости > В Кремле признали, что надежд на улучшение отношений с США нет

В Кремле признали, что надежд на улучшение отношений с США нет

Агата Кловская
20.01.23 15:49
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В Кремле признали, что надежд на улучшение отношений с США нет

Главное: Надежд на улучшение отношений РФ и США нет. На обозримую перспективу надежд на улучшение не предвидится, констатировал Дмитрий Песков.

Детали: В Кремле не питают надежд на улучшение отношений между Россией и США, которые находятся на исторически низшей точке. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 20 января.

«Прошедшие два года были, несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой (саммит РФ-США в Женеве с участием глав государств 16 июня 2021 года) и так далее, — они были очень плохими для двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, ну, наверное, на самой низшей точке исторически, к сожалению», — сказал Песков.

По его мнению, «на обозримую перспективу надежд на улучшение нет».

В тему: Кремль открыто угрожает Западу из-за поставок в Украину вооружения.

Тэги: США, политика, Кремль, Дмитрий Песков, отношения

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