В Кремле признали, что надежд на улучшение отношений с США нет

Главное: Надежд на улучшение отношений РФ и США нет. На обозримую перспективу надежд на улучшение не предвидится, констатировал Дмитрий Песков.

Детали: В Кремле не питают надежд на улучшение отношений между Россией и США, которые находятся на исторически низшей точке. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 20 января.

«Прошедшие два года были, несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой (саммит РФ-США в Женеве с участием глав государств 16 июня 2021 года) и так далее, — они были очень плохими для двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, ну, наверное, на самой низшей точке исторически, к сожалению», — сказал Песков.

По его мнению, «на обозримую перспективу надежд на улучшение нет».

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