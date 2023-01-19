Кремль открыто угрожает Западу из-за поставок в Украину вооружения

Главное: Секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что поставлять Украине некоторое вооружение «чрезвычайно опасно». Поэтому в Кремле начали открыто угрожать Западу.

Кремль начал угрожать западным странам «выходом конфликта на новый уровень», если Украине поставят вооружения для нанесения ударов по территории РФ. Об этом заявил на брифинге в четверг, 19 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское провластное информагентство Интерфакс-Украина.

Он также заверил, что даже дискуссии о таких поставках «чрезвычайно опасны».

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», — утверждает представитель нынешнего правящего режима РФ.

Песков уверяет, что «сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна».

«Хотя и так в Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы (аннексированные территории Украины)», — заявил он.

Песков добавил, что реакция посла РФ в США Анатолия Антонова на подобные сообщения отражает позицию России по данному вопросу.

Антонов ранее заявил, что российские оккупанты «готовы уничтожить любое оружие», которое американцы и их союзники поставят на Украину.

Дипломат также уверял, что они «не оставят без ответа» удары по своей территории.

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