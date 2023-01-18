Резников назвал стратегическую цель России

Главное: Резников назвал стратегическую цель РФ. Россияне ныне пытаются захватить Бахмут, чтобы «представить себя победителями», считает глава Минобороны.

Детали: Стратегической целью России в лице главы ее правящего режима Владимира Путина является захват Бахмута. Таким образом, Кремль надеется показать своему электорату «успехи» и нивелировать неудачи своих оккупантов на фронте. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает канал NHK.

Он отметил, что Путину захват Бахмута необходим для того, показать гражданам России насколько «удачной» является война, а также мотивировать их идти на войну.

«Стратегическая цель россиян — сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. Россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями», — объяснил чиновник.

По его словам, Украина согласиться вести переговоры с РФ только после полного вывода российский оккупационных войск со всех территорий.

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