России придется выполнять формулу мира, — МИД

Главное: Сергей Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире, отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Детали: России придется выполнять предложенную Украиной формулу мира, несмотря на то, нравится это кому-то в Кремле или нет. Об этом в среду, 18 января, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о несуразной формуле мира.

«Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, „перемирии на Рождество“, ожидания „реальных“ предложений Запада — лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине. Хорошие новости — наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ», — написал Николенко в Facebook.

Спикер отметил, что Украина уже получила широкую международную поддержку Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

«Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу. Чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работу над обеспечением Сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами. Украина победит, а Россия — проиграет. О другом не может быть и речи», — заявили в МИД.

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