Тайсон Фьюри дерзко вызвал на бой Александра Усика

Главное: Британский боксер Тайсон Фьюри в очередной раз в своем стиле сделал выпад в адрес украинца Александра Усика. Британец вызвал украинца на бой, назвав того кроликом.

Детали: Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал обращение к своему потенциальному сопернику обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

Британский боксер в день рождения украинца бросил ему вызов на бой, выразив готовность определить сильнейшего в ринге.

Видео обращения Фьюри опубликовал у себя в Twitter.

«Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC, номер один. Усик, я вызываю тебя, средневес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь кто я. Я — „Цыганский король“. Всегда был только один король. Приди и возьми», — заявил Фьюри.

This is the call out @usykaa . Middleweight.



I AM COMING FOR YOU #RunRabbitRun



You know who I am. The Gypsy King. There’s only ever been one



Come get some! #boxing pic.twitter.com/LFrDj9JdKQ — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 17, 2023

В тему: Тайсон Фьюри по-хамски обвинил Усика в употреблении стероидов.