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Новости > В Кремле пригрозили «затягиванием» войны и бедами в случае поставок танков Украине

В Кремле пригрозили «затягиванием» войны и бедами в случае поставок танков Украине

Агата Кловская
16.01.23 15:10
231
В Кремле пригрозили «затягиванием» войны и бедами в случае поставок танков Украине

Главное: В Кремле пригрозили Украине в случае поставок британских танков Challenger 2. Там считают, что новые поставки лишь «затянут» войну и навлекут беды на Украину.

Детали: Поставки тяжелой бронетехники Украине говорят о том, что западные страны не заботятся о будущем украинцев. Такое заявление озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 16 января.

Он верит, что западные танки не способны изменить ситуацию «на земле».

«Изменить это ничего не сможет. „Специальная военная операция“ будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели „специальной военной операции“ будут достигаться и будут достигнуты», — убежден Песков.

Вместе с тем представитель Кремля предположил, что подобные действия Запада способны «затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина».

«Оцениваем и воспринимаем подобное решение весьма негативно, мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять», — указал Песков.

По его словам, в Москве сомневаются, что западные страны «как-то заботятся о судьбах людей, которые живут в Украине, и об их будущем».

«Они используют просто эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей», — считает Песков.

В тему: Стало известно, когда в Украину приедут французские танки.

Тэги: угроза, Кремль, Дмитрий Песков, танки, война в Украине

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