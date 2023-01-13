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Новости > Мировой океан нагрелся до рекордного уровня, — ученые

Мировой океан нагрелся до рекордного уровня, — ученые

Агата Кловская
13.01.23 16:52
282
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня, — ученые

Главное: Пять последних лет были самыми жаркими для океанов, а скорость, с которой они нагреваются, становится все больше. К такому выводу пришла команда ученых из 16 институтов, которая провела соответствующее исследование.

Детали: В минувшем году температура Мирового океана поднялась до рекордного уровня, что повлекло за собой экстремально жаркую погоду. Об этом в среду, 11 января, сообщило CNN.

Отмечается, что в 2022 году Мировой океан был самым теплым за всю историю наблюдений, что является тревожным признаком климатического кризиса, вызванного тем, что люди выкачивают в атмосферу улавливающие тепло газы.

Исследование, проведенное международной командой ученых из 16 институтов по всему миру, показало, что для океанов пять из последних шести лет были самыми жаркими и что скорость, с которой нагреваются океаны, становится все больше.

«Результаты тревожные. Состояние наших океанов может изменить здоровье мира, и, судя по обновленным океаническим наблюдениям... нам нужен врач. С точки зрения энергии, количество тепла, добавленного к океанам в 2022 году, эквивалентно 100-кратному общему прошлогоднему мировому производству электроэнергии», — заявила команда ученых.

Согласно исследованию, с 1970 года более 90% избыточного тепла планеты уходило в океаны. Ученые заявили, что тенденция глобального долгосрочного потепления настолько устойчива и прочна, что рекорды устанавливаются ежегодно.

«Пока мы не достигнем нулевых чистых выбросов, нагрев будет продолжаться, и мы будем продолжать бить рекорды содержания тепла в океане, как это было в этом году. Лучшая осведомленность и понимание океанов является основой для действий по борьбе с изменением климата», — сказал Майкл Манн, профессор университета Пенсильвания.

По мнению ученых, пишет CNN, потепление океанов оказывает серьезное влияние на жизнь миллионов людей. Они обуславливают непогоду для создания более мощных штормов, ураганов и интенсивных осадков и облегчают быстрое усиление штормов, как это произошло, например, с обрушившимся на Карибы и Флориду ураганом Ян в конце сентября прошлого года.

Потепление также является ключевым фактором повышения уровня моря, поскольку дополнительное тепло влечет за собой расширение океанов. Когда вода становится теплее, ее молекулы двигаются быстрее и растекаются, что увеличивает ее объем. Это приводит к более интенсивной береговой эрозии и штормовым волнам, как, например, когда ураган Николь обрушился на район Дейтона-Бич во Флориде в ноябре 2022-го.

Повышение температуры также означает, что в океанских водах становится меньше кислорода, что влияет на морскую жизнь, причиняя вред рыболовству как сектору экономики.

В тему: Ученые рассказали о катастрофе, таящейся в Мировом океане.

Тэги: ученые, общество, наука, Мировой океан

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