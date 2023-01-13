На Закарпатье священники УПЦ поздравили з Рождеством медиков, пациентов больниц и беженцев

Главное: На Закарпатье воспитанники воскресной школы, действующей при Свято-Пантелеймоновском храме, посетили с колядой и подарками персонал и пациентов Великоберезнянской больницы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, духовенство и дети поздравили пациентов больницы, которые по состоянию здоровья не имеют возможности встретить Рождество с родными.

«Поколядовав для руководства и персонала больницы, мы посетили каждую палату и кроме колядок подарили всем сладкие подарочки. Верим, что Милостивый Господь поможет больным поскорее выздороветь, а врачам придаст вдохновение и силы верно служить Богу и людям своим благословенным делом!», — отметил инициатор благотворительной акции протоиерей Серафим Гичка.

Также священники поддержали детей-сирот из города Днепр, проживающих в Великоберезнянской школе-интернате.

«Раньше мы посещали их непосредственно в местах их временного проживания с подарками на праздники. А сейчас пригласили в наш Храм. Дети вместе с воспитателями приняли участие в богослужении, приступили к Таинствам Исповеди и Святого Причастия. По-особому звучали исповеди этих деток, многие потеряли родителей, разлученные с близкими и родными и так хотят вернуться в свой дом. Много горя выпало на их судьбу. Верим, что Милостивый Господь прислушается к искренним молитвам обездоленных детей и поможет нам всем на пути к миру!», — отметил протоиерей Серафим Гичка.

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