Синоптики рассказали, когда морозы покинут Украину

Главное: В ближайшие дни в Украину придет потепление. Морозы начнут отступать с понедельника.

Детали: В Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, с понедельника будут отступать ночные морозы и преобладать плюсовые значения.

Но вместе с относительно теплой воздушной массой в начале недели поступят небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом.

Ветер южного и юго-восточного направления умеренных скоростей. Во вторник ветер несколько усилится.

Температура воздуха в субботу, воскресенье и понедельник, 14-16 января, будет колебаться от −1 до +1 градуса. Лишь в ночь на воскресенье температура опустится до −4.

Уже с 17 января температура воздуха повысится до +1...+4. В среду, 18 числа, — от 3 до 8 с отметкой «плюс».

В тему: В России ударили... 75-градусные морозы.