Япония выделила Украине почти 100 млн долларов на восстановление

Главное: Япония выделила $95 млн на восстановление Украины. Программа помощи Японии Украине сосредоточена на пяти ключевых сферах, сообщают в Мининфраструктуры Украины.

Детали: Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Программа помощи Украине сосредоточена на пяти ключевых сферах:

— усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им;

— поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу;

— восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;

— поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;

— укрепление гражданского общества и социальных связей.

Ранее, в апреле 2022 года, Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

В тему: В Украине восстановили более половины объектов инфраструктуры.