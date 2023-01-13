Резников анонсировал весеннее наступление россиян с юга и востока Украины

Главное: Глава Минобороны Алексей Резников анонсирует наступление россиян весной с оккупированных территорий на юге и востоке Украины. При этом он не думает, что оккупанты вновь попытаются вторгнуться в Украину из Беларуси.

Детали: Весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые они уже оккупировали на юге и востоке. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

Резников предполагает, что РФ может попытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления из районов, оккупированных на юге и востоке.

При этом Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

«Весна — лучший период для возобновления наступления для всех сторон... Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать», — сказал он.

В то же время министр не думает, что оккупанты вновь попытаются вторгнуться в Украину из Беларуси. По его словам, движение с севера займет у них много времени, и у россиян нет на это ресурсов.

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