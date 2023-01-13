В РФ хотят загнать на военные сборы всех россиян старше 30 лет

Главное: В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет. Такой план могут осуществить после принятия закона об изменении призывного возраста.

Детали: В России хотят привлекать к военным сборам россиян старше 30 лет, которые не служили в армии и находятся в запасе. Об этом заявил член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он отметил, что такие военные сборы хотят ввести после принятия закона об изменении призывного возраста.

«Тех, кто старше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — сказал он.

Соболев добавил, что для тех, кто находится в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, также необходимо проводить военные сборы.

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