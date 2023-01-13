Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Москве заговорили о прямых переговорах с Киевом

В Москве заговорили о прямых переговорах с Киевом

Агата Кловская
13.01.23 13:58
98
В Москве заговорили о прямых переговорах с Киевом

Главное: В МИД РФ не исключают прямых переговоров с Киевом, без каких-либо посредников. Западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, отметили в ведомстве.

Детали: Если переговоры Украина и России однажды возобновятся, то они, скорее всего, будут прямыми, без каких-либо посредников. Об этом сказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, сообщает ТАСС в пятницу, 13 января.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — отметил Полищук на вопрос, готова ли Москва к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева.

Российский дипломат обратил внимание на то, что в прошлом году переговоры с Украиной были именно прямыми.

«До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Беларуси и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», — напомнил Полищук.

В тему: У Путина вновь призвали Украину к переговорам.

Тэги: Киев, Москва, переговоры, война в Украине

Комментарии

Статьи

13.01.23 09:45

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Фермеры Румынии и Польши терпят убытки из-за... украинского зерна
13.01.23 09:51

Фермеры Румынии и Польши терпят убытки из-за... украинского зерна

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.01.23 14:24

Верховная Рада отобрала мандаты у пятерых нардепов
13.01.23 13:36

Эрдоган хочет снова переговорить с Зеленским и Путиным
13.01.23 13:19

Ровенская епархия УПЦ передала автомобиль для ВСУ в Бахмут
13.01.23 13:13

В Украине циркулирует восемь разновидностей коронавируса
13.01.23 12:51

Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
13.01.23 12:39

В России отменили отсрочку от мобилизации многодетным отцам
13.01.23 12:17

Стало известно, когда в Украину приедут французские танки
13.01.23 11:57

Сборная Украины по футболу официально осталась без главного тренера
13.01.23 11:35

Россия нашла новое применение для заключенных в войне с Украиной, — британская разведка
13.01.23 11:20

Стало известно, когда Украину накроет весенняя погода
13.01.23 14:24

Верховная Рада отобрала мандаты у пятерых нардепов
13.01.23 13:13

В Украине циркулирует восемь разновидностей коронавируса
13.01.23 10:58

Россия планирует создать двухмиллионную армию, — разведка
13.01.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 114 130 солдат
12.01.23 15:25

В Украине восстановили более половины объектов инфраструктуры
12.01.23 14:43

В Генштабе заявили об угрозе повторного наступления со стороны Беларуси
12.01.23 13:48

В Генштабе предупреждают о росте угрозы ракетных ударов из Беларуси
12.01.23 09:52

США обещают дать Украине инструменты для победы в войне
12.01.23 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 113 390 солдат
11.01.23 16:52

Польша передаст Украине роту танков Leopard 2, - Дуда
06.01.23 15:15

Киевлянам рассказали, как будут обстоять дела с отключениями света в морозы
06.01.23 16:16

В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder
06.01.23 16:49

Из воинской части под Минском сбежали вооруженные российские солдаты, — СМИ
06.01.23 15:55

На Закарпатье УПЦ поддержала детей-сирот и переселенцев
06.01.23 15:52

Украинцев готовят к возможным новым отключениям света
10.01.23 12:37

В Египте украинку приговорили к пожизненному заключению
09.01.23 13:57

В российской Якутии ударили шестидесятиградусные морозы
12.01.23 16:37

В России произошел леденящий душу инцидент
09.01.23 16:51

В ВСУ объяснили, зачем РФ стягивает старую технику в Беларусь
12.01.23 11:37

Дитер точно болен... Солист Modern Talking сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине
Фото и Видео
Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
Появилось видео с места эпичного ДТП в Японии
Появилось видео с места эпичного ДТП в Японии
С тайванским самолетом произошло необычное огненное ЧП
С тайванским самолетом произошло необычное огненное ЧП
На вокзале в Париже людей порезали ножом
На вокзале в Париже людей порезали ножом
Киевлян призывают не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости
Киевлян призывают не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости
Появилось видео, как в России у самолета прямо в воздухе открылся люк
Появилось видео, как в России у самолета прямо в воздухе открылся люк
Названо число пленных бойцов с «Азовстали»
Названо число пленных бойцов с «Азовстали»
Во Львовской области произошло смертельное ДТП со скорой помощью
Во Львовской области произошло смертельное ДТП со скорой помощью
В Крыму с самого утра гремели взрывы
В Крыму с самого утра гремели взрывы
В Суэцком канале сняли с мели сухогруз с украинской кукурузой
В Суэцком канале сняли с мели сухогруз с украинской кукурузой
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.