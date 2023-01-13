В Москве заговорили о прямых переговорах с Киевом

Главное: В МИД РФ не исключают прямых переговоров с Киевом, без каких-либо посредников. Западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, отметили в ведомстве.

Детали: Если переговоры Украина и России однажды возобновятся, то они, скорее всего, будут прямыми, без каких-либо посредников. Об этом сказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, сообщает ТАСС в пятницу, 13 января.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — отметил Полищук на вопрос, готова ли Москва к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева.

Российский дипломат обратил внимание на то, что в прошлом году переговоры с Украиной были именно прямыми.

«До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Беларуси и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», — напомнил Полищук.

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