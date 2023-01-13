Эрдоган хочет снова переговорить с Зеленским и Путиным

Главное: Эрдоган готовит новые переговоры с Украиной и РФ. Речь будет идти об открытии гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой российского режима Владимиром Путиным. Об этом сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, сообщает A Haber в четверг, 12 января.

По его словам, переговоры пройдут сегодня или завтра, а их главной темой станет открытие гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.

«Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они приступили к необходимой работе под руководством нашего президента», — сказал Малкоч.

На днях стало известно, что Турция предложила открыть гуманитарный коридор, через который будут транспортировать на лечение раненых в результате боевых действий.

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