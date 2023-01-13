Главное: На сегодняшний день в Украине циркулирует восемь разновидностей коронавируса. Новый штамм Omicron XBB.1.5 пока не выявлен.

Детали: По состоянию на сегодняшний день в Украине не обнаружен новый штамм Omicron XBB.1.5. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

«Преимущественным штаммом, который сейчас циркулирует в Украине, является штамм Omicron. И мы фиксируем его 8 основных разновидностей, в подавляющем большинстве это его подтипы ВА-5 и B11529. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма XBB.1.5. По состоянию на сегодня в Украине он еще не обнаружен», — сказал он.

При этом Кузин отметил, что пока нет конкретной информации о новом штамме. Так, проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько этот вариант более серьезный, чем другие.

По его словам, пока ни по оценкам ВОЗ, ни по оценкам CDC недостаточно информации, чтобы оценить какие-либо изменения относительно тяжести инфекции, связанных с этим подтипом.

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