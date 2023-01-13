Стало известно, когда в Украину приедут французские танки

Главное: Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC. В минобороны надеются поставить их в течении двух месяцев.

Детали: В Минобороны Франции очертили сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их в течении двух месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, которого цитирует Reuters.

«Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC в течении двух месяцев», — заявил министр.

Как пишет издание, об этом Лекорню сообщил по итогам состоявшегося вчера телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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