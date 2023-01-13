Сборная Украины по футболу официально осталась без главного тренера

Главное: 1 января у наставника сборной Украины по футболу Александра Петракова закончился контракт. УАФ приостановила сотрудничество с ним.

Детали: Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с Александром Петраковым. Он работал наставником сборной Украины по футболу, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

«УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды. В то же время, уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U-20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола. Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений», — сообщает пресс-служба УАФ.

«Для меня этот период жизни навсегда останется тёплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его», — заявил Петраков.

«Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие. Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас. Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины. Слава Украине!», — подчеркнул специалист.

Под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.

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