Россия нашла новое применение для заключенных в войне с Украиной, — британская разведка

Главное: В России заключенным нашли новое применение. По информации британской разведки, российская военная промышленность начала использовать труд заключенных.

Детали: Российская военная промышленность начала использовать труд заключенных. «Уникальный человеческий ресурс» будет востребован на низкотехнологичных производствах. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в ноябре 2022 года «Уралвагонзавод», крупнейший производитель танков в России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что примет на работу 250 заключенных. В России существует давняя традиция тюремного труда, но принудительный труд как отдельное уголовное наказание снова был введен с 2017 года.

«Имея один из самых высоких показателей заключенных в мире, ФСИН надзирает за обширной империей, насчитывающей более 400 тысяч заключенных, и ее часто обвиняют в крайней жестокости и коррупции», — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, «заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс», который российские лидеры могут использовать для поддержки «специальной военной операции», в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.

«Труд заключенных, скорее всего, будет особенно востребован у производителей относительно нетехнологичных вооружений, таких как „Уралвагонзавод“, которые почти наверняка находятся под сильным давлением Москвы, требующей увеличения их производства», — отмечают в Минобороны Британии.

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