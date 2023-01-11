Украинский дипломат «наехал» на президента Филиппин

Главное: Украинский дипломат раскритиковал президента Филиппин. По его словам, тот игнорирует Владимира Зеленского.

Детали: Временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк раскритиковал президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Его слова цитирует издание Inquirer.

Напомним, что 65-летний политик встал у руля страны летом прошлого года. Во время своей избирательной кампании он говорил, что Филиппинам «нет нужды вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной».

Украинский дипломат поведал: «Мы просили о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, но пока не получили ответа от офиса президента».

Отмечается, что с главой государства пытались связаться с июня через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц.

Он допустил, что такое игнорирование президента Украины связано с тем, что лидер Филиппин занят внутренними делами страны.

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