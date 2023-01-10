Священники Сумской епархии УПЦ доставили помощь военным, проходящим лечение в Полтаве

Легендарный валлиец Гаррет Бэйл повесил бутсы на гвоздь

ДТП в Полтавской области оборвало две жизни

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В Украине пересчитали всех внутренне перемещенных лиц

Отключений света в Киеве и области становится больше. Названа причина

Стало известно, как украинцы чаще всего называли детей в прошлом войну

Столтенберг рассказал, когда состоится очередное заседание в формате «Рамштайн»

В Запорожской области УПЦ передала подарки воспитанникам психоневрологических интернатов

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В Крыму с самого утра гремели взрывы

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Шольц назвал условие поставок танков Leopard в Украину

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Во многих областях Украины снова применяются аварийные отключения

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 112 470 солдат

09.01.23 15:33

В МИД назвали самый короткий путь к победе в войне против России

09.01.23 14:54

В Николаеве возникли серьезные проблемы с водой

09.01.23 10:53

Названы сроки восстановления украинской энергосистемы

09.01.23 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 111 760 солдат

06.01.23 16:16

В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder