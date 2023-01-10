Столтенберг рассказал, когда состоится очередное заседание в формате «Рамштайн»

Главное: Очередное заседание в формате «Рамштайн» состоится уже на следующей неделе. На встрече обсудят, какое конкретно оружие нужно Украине, и как союзники могут предоставить это оружие.

Детали: Следующее заседание группы в формате «Рамштайн» пройдет на следующей неделе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 10 января, — передает Интерфакс-Украина.

«Мы встретимся на следующей неделе в Рамштайне, в контактной группе под руководством США, которая предоставляет поддержку Украине. Там мы встретимся с украинским министром обороны, чтобы обсудить, какое конкретно оружие нужно, и как союзники могут предоставить это оружие», — отметил он.

Вместе с тем, генсек НАТО не уточнил дату предстоящего заседания группы.

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