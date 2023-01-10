Отключений света в Киеве и области становится больше. Названа причина

Главное: В ДТЭК объяснили, почему в Киеве и области стали чаще выключать свет. Дело в том, что в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет.

Детали: Энергетики объяснили, почему в Киеве и области стали чаще выключать свет. Об этом сообщает ДТЭК.

Как пояснили в компании, этому способствует ряд факторов, а именно:

— российские террористы продолжают атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усугубляет дефицит электроэнергии;

— морозы усиливаются, и люди чаще используют обогреватели, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети;

— промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.

«Энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые „негарантированные часы“ (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий, — говорится в сообщении. — В так называемой белой зоне — свет должен быть у всех потребителей».

Если у вас нет света в белой зоне (на графике), нужно оперативно сообщить об этом.

«Вероятно, в таком случае в вашем доме или микрорайоне произошла авария. Мы все проверим и оперативно ликвидируем последствия аварии и как можно скорее вернем свет», — заверили в ДТЭК.

В тему: Во многих областях Украины снова применяются аварийные отключения.