Названа фактическая цена газа в Украине

Главное: Фактическая цена газа в Украине снизилась. Стало известно, сколько стоит «голубое топливо».

Детали: Министерство экономики назвало фактическую цену реализации природного газа в Украине на конец минувшего года. Как оказалось, по сравнению с ноябрем она снизилась на 9,2% и составила 26,2 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Отмечается, что в ноябре фактическая цена газа составляла 28,9 тысяч гривен, а в октябре равнялась 38,3 тысячам гривен.

Как информируется, наибольший рост за год цена реализации газа был отмечен в сентябре, прибавив относительно августа сразу 66% до отметки в 39,9 тысяч гривен.

Сообщается, что падение стоимости продажи газа в Украине происходит на фоне удешевления «голубого топлива» в Европе, откуда наша страна его импортирует.

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