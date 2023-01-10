Стало известно, как украинцы чаще всего называли детей в прошлом войну

Главное: Стали известны самые популярные имена среди новорожденных украинцев в прошлом году. Среди них – Анна и Артем.

Детали: Министерство юстиции назвало самые популярные имена, которые давали своим детям украинцы в минувшем году. Подчеркивается, что не существует запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша.

Информируется: «Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционности в выборе имени для своих детей».

Самые популярные мужские имена: Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр и Андрей.

Самые популярные женские имена: Анна, Анастасия, Вероника, Софья, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара и Ева.

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