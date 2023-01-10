В Украине пересчитали всех внутренне перемещенных лиц

Главное: В Украине пересчитали переселенцев. Их почти 5 миллионов человек.

Детали: В Минреинтеграции рассказали, сколько сейчас внутренне перемещенных лиц в Украине. Появились официальные данные.

Ведомство сообщает следующее: «На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 4 867 106 переселенцев».

Отмечается, что, по международным оценкам, число внутренних переселенцев в нашей старне превышает семь миллионов граждан.

Кроме этого, как указывается в сообщении, более четырех миллионов человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.

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