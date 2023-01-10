ДТП в Полтавской области оборвало две жизни

Главное: В Полтавской области произошло кровавое ДТП. Погибли два человека.
Детали: Утром вторника, 10 января, возле села Бродщина (Полтавская область) произошло смертельное ДТП. О нем рассказала местная полиция.
Как сообщается, инцидент случился на трассе Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр.
Выяснилось, что автомобиль Hyundai Getz под управлением 71-летнего жителя города Никополь вылетел в кювет.
Увы, в результате аварии водитель и 74-летняя пассажирка погибли на месте.
Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего.
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