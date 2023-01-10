Кулеба назвал единственный вариант для Путина в Украине

Главное: По словам Дмитрия Кулебы, у Путина сейчас есть лишь один путь — признать свое поражение. Сложность и трагедия в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и ищет выход, отметил глава МИД.

Детали: Российский президент Владимир Путин не сможет достичь победы в войне против Украины. Ему остается лишь признать свое поражение. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому National Public Radio, обнародованном накануне.

«Когда я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант — проигрыш войны», — сказал он.

Кулеба отметил, что сложность и трагедия этого момента в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и ищет выход.

«Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не выиграет», — заверил глава МИД.

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