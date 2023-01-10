В ЕС рассказали, сколько денег выделили Украине с начала войны

Главное: Евросоюз в связи с войной в Украине впервые в истории выделил средства через Европейский фонд мира третьей стране, отметил Шарль Мишель. Сумма помощи уже составила около 50 млрд евро.

Детали: С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и его государства-члены выделили Киеву различную помощь на общую сумму около 50 млрд евро. Об этом сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 10 декабря, на совместном брифинге с генсеком НАТО и президентом Еврокомиссии в Брюсселе.

«С первого дня мы поддерживали народ Украины сильной военной, финансовой и дипломатической помощью. ЕС вместе с государствами-членами сделали вклад на сумму почти 50 млрд евро», — заявил глава Евросовета.

Мишель напомнил, что ЕС в связи с войной в Украине впервые в истории выделил средства через Европейский фонд мира третьей стране и сделал это в первые часы после начала полномасштабной войны. На сегодня через этот механизм было выделено более 3 млрд евро в дополнение к значительным взносам стран-членов, отметил Мишель.

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