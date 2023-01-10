На Киевщине УПЦ передала подарки в школу-интернат

Главное: На Киевщине На Киевщине УПЦ передала рождественские подарки воспитанникам школы-интерната для девушек с особыми потребностями.

Отмечается, что это уже не первый визит Социального отдела в заведение.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре Украинской Православной Церкви более 100 детей из семей переселенцев получили подарки к празднику Рождества Христова.