Шольц назвал условие поставок танков Leopard в Украину

Главное: Канцлер Германии не исключил передачу Киеву танков Leopard. Но заявил, что Германия не пойдет на такой шаг самостоятельно.

Детали: Германия не будет одна передавать Украине танки Leopard. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе мероприятия Социал-демократической партии (СДПГ), сообщает Reuters.

Он отметил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

По словам Шольца, западные союзники потратили «долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого».

«Германия не пойдет на это в одиночку. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками», — сказал Шольц, добавив, что все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации.

В тему: Германия поставит Украине примерно 40 БМП Marder. Это оружие будет передано в первом квартале нынешнего года.