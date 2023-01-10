Во многих областях Украины снова применяются аварийные отключения

Главное: В Украине повысилось потребление электроэнергии из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Поэтому во многих регионах снова применяются аварийные отключения света.

Детали: Во многих областях лимиты потребления электроэнергии уже превышены, поэтому применяются аварийные отключения. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения. Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий.

В «Укрэнерго» обратились к гражданам с просьбой разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

«Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений», — добавили энергетики.

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