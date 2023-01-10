На аэродроме «Энгельс» заметно уменьшилось число самолетов

Главное: На аэродроме «Энгельс» стало меньше самолетов. На месте осталось шесть самолетов, в то время как месяцем ранее их было около двух десятков.

Детали: На военном аэродроме в российском «Энгельс-2» появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, сообщают Схемы.

«Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря 2022-го, когда таких бортов было около двух десятков», — пишут Схемы.

В частности, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно действует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

Также сообщается, что спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Как известно, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.

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