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Новости > В Мариуполе отказываются госпитализировать местных жителей из-за нехватки мест в больницах и моргах

В Мариуполе отказываются госпитализировать местных жителей из-за нехватки мест в больницах и моргах

Александр Панько
10.01.23 10:52
178
В Мариуполе отказываются госпитализировать местных жителей из-за нехватки мест в больницах и моргах

Главное: В Мариуполе переполнены больницы и морги. Местных жителей отказываются госпитализировать.

Детали: Больницы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают забирать тела умерших. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, ссылаясь на информацию местной жительницы.

Отец женщины скончался 7 января от инсульта. Его не госпитализировали, поскольку не было свободных мест, а в морг увезли спустя сутки после смерти.

«Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила, почему так, а она говорит очень много умерших людей было в выходные, и морг не успевает забирать», — рассказала женщина.

В тему: В мэрии Муриуполя рассказали о страшных вещах, происходящих в городе.

Тэги: общество, больница, Мариуполь, морг, война в Украине

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