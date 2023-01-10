В Мариуполе отказываются госпитализировать местных жителей из-за нехватки мест в больницах и моргах

Главное: В Мариуполе переполнены больницы и морги. Местных жителей отказываются госпитализировать.

Детали: Больницы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают забирать тела умерших. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, ссылаясь на информацию местной жительницы.

Отец женщины скончался 7 января от инсульта. Его не госпитализировали, поскольку не было свободных мест, а в морг увезли спустя сутки после смерти.

«Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила, почему так, а она говорит очень много умерших людей было в выходные, и морг не успевает забирать», — рассказала женщина.

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