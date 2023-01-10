Пользователям WhatsApp рассказали о весьма полезной новой функции

Главное: В WhatsApp появится новая функция. Возможность быстрого переноса чатов со старого устройства на новое.

Детали: Пользователям мессенджера WhatsApp на базе Android рассказали о новой популярной функции, которая должна стать скоро доступна. О ней сообщает портал WABetaInfo.

Как информируется, она предусматривает перенос чатов без необходимости создавать резервные копии их истории.

Сообщается, что для использования опции необходимо загрузить мессенджер на новое устройство и отсканировать предоставленный QR-код.

Отмечается, что возможность переноса чатов без облачного копирования находится в стадии разработки и будет выпущена в обновлении приложения.

Резюмируется, что сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.1.25.

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