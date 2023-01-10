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Новости > Стал известен самый кассовый фильм в истории России

Стал известен самый кассовый фильм в истории России

Агата Кловская
10.01.23 10:20
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Стал известен самый кассовый фильм в истории России

Главное: «Чебурашка» бьет рекорды проката в России. Стал самым кассовым фильмом в истории.

Детали: Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь») стал самой кассовой картиной в истории российского проката. На внутреннем рынка картина собрала с 1 января уже 3 082 245 827 рублей (44,275 миллиона долларов).

Предыдущий рекорд принадлежал фильму Клима Шипенко «Холоп», который собрал в прокате 3 082 031 790 рублей.

Отметим, что в «Чебурашке» снимались Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и Полина Максимова.

В тему: Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев, писавший музыку для фильмов Тарковского.

Тэги: Россия, мир, кино, культура, Чебурашка

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