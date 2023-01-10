В России ожидаются 65-градусные морозы

Главное: В Россию пришли аномальные морозы. Похолодает до минус 65 градусов.

Детали: Аномальные морозы пришли в Россию. О них говорят местные синоптики.

Отмечается, что на севере Якутии уже с четверга, 12 января, температура воздуха снизится до минус 65 градусов.

Эксперты говорят, что арктическая, холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, а затем центральные районы.

Подчеркивается, что до 16 января прогнозируются сильные морозы на большей части республики, с туманами в населенных пунктах.

Накануне же температура воздуха в селе Жилинда опустилась до минус 61 градуса.

В тему: В российской Якутии ударили шестидесятиградусные морозы.