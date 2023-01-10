США решили устранить экс-президента Бразилии после неудачного госпереворота?

Главное: После того как в Бразилии полиция пресекла госпереворот со стороны сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, последний попал в больницу. Есть подозрение, что его решили устранить.

Детали: После того как в Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару устроили погромы и попытались захватить государственные здания, полиция и спецслужбы начали оттеснять протестующих. Сам Болсонару сбежал в США, где почти сразу после новостей о том, что полиция подавила переворот, экс-президент был госпитализирован. Он попал в больницу с сильными болями в брюшной области, сообщает издание O Globo.

Как пишет сайт Адекватная конспирология, вероятно, что «после неудачного госпереворота США решили убрать не нужную им марионетку, которая может взболтнуть лишнего».

Интересно также, что в сети можно найти видео с участием Болсонару с масонской церемонии: