Одесский митрополит УПЦ передал финансовую помощь семьям воинов ВСУ

Главное: Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел встретился с супругами и матерями военнослужащих ВСУ, погибших во время войны и тех, кто сейчас защищает границы на фронтах.

В начале встречи архиерей и духовенство вместе с семьями погибших помолились за упокой душ тех, кто отдал свою жизнь, защищая веру и Родину.

Митрополит Агафангел раздал детям подарки и вручил материальную помощь всем пришедшим на мероприятие семьям военнослужащих ВСУ.

«В течение месяца верующие и священнослужители Одесской епархии УПЦ , благотворительный фонд «Покров и Милосердие», команда ДоброОбъединяет, проводили благотворительные ярмарки, собрания, на которых было собрано более 600 тысяч гривен, которые были переданы семьям военнослужащих, как материальная помощь», - отмечают в пресс-службе епархии.

Хор духовенства Одесской епархии «Миротворцы» спел для семей воинов ВСУ колядки, а детям в рамках мероприятия была устроена развлекательная программа: аниматоры, конкурсы, и другое.

«Одесская епархия УПЦ не оставит всех, кто сегодня пришел на это благотворительное мероприятие, мы будем и дальше помогать этим семьям и особенно их детям. Духовенство и верующие Одесской епархии УПЦ вместе с ними переживают боль потери близких», - сказал митрополит Агафангел.