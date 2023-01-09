В Николаеве возникли серьезные проблемы с водой

Главное: Из-за технических проблем в Николаеве остановили все насосные станции водопровода. Специалисты уже приступили к ремонту.

Детали: ГКП Николаевводоканал вынужденно остановило работу всех насосных станций водопровода из-за технической проблемы на производственных подразделениях. Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Отмечается, что специалисты уже приступили к ремонтным работам.

После их завершения предприятию понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение, добавили в горсовете.

«Пока вода в город еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще будет отсутствовать», — говорится в сообщении.

В тему: В конце августа в Николаеве в результате аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана пропала вода.