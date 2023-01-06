Из воинской части под Минском сбежали вооруженные российские солдаты, — СМИ

Главное: Под Минском из воинской части сбежала группа вооруженных российских солдат. Беглецов продолжают искать, на дорогах установлены блокпосты.

Детали: Группа российских солдат сбежала из воинской части в окрестностях белорусской столицы Минска. Об этом сообщает белорусскоязычный польский спутниковый телеканал Белсат в Telegram-канале со ссылкой на информацию местных жителей.

«Часть российских солдат, привезенных в Беларусь, сбежала из воинской части. Чтобы найти беглецов, на дорогах установили блокпосты, на которых избирательно проверяют авто», — говорится в сообщении.

Группа российских солдат сбежала из части с оружием, сообщает СМИ.

По информации очевидцев, не менее одного блокпоста разместили на дороге Заславля-Колодища.

Под Минском местные жители заметили автобус с военными в камуфляже. Белорусские власти советуют местным рынкам «повысить бдительность».

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