Скончался легендарный нападающий сборной Италии по футболу

Главное: Умер знаменитый нападающий сборной Италии по футболу Джанлука Виалли. Легендарный итальянский форвард так и не смог побороть онкологическое заболевание.

Детали: Сегодня, 6 января, не стало Джанлуки Виалли. Бывший игрок сборной Италии и ряда итальянских и английских клубов, скончался на 58 году жизни. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Причиной преждевременной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым легендарный экс-футболист боролся последние годы. Напомним, что в последнее время его состояние ухудшилось и Виалли вынужден был покинуть тренерский штаб сборной Италии. Последние дни своей жизни бывший футболист провел в больнице.

Легендарный итальянец начинал играть в футбол в Кремонезе, но настоящую популярность заработал в составе Сампдории. Затем был рекордный на то время трансфер в Ювентус. Завершил нападающий свою профессиональную карьеру в Челси.

Джанлука Виалли — один из восьми футболистов в истории, которые выигрывали Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков и единственный, кто делал это с тремя разными клубами.

Ранее, также от онкологического заболевания, умер другой легендарный игрок Серии А Синиша Михайлович.

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