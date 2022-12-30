Стало известно, как изменились цены на недвижимость в Украине в этом году

Главное: В Киеве подорожала недвижимость. Цены упали в Харькове и Одессе.

Детали: В Фонде государственного имущества поведали, как изменились цены на жилую недвижимость в нашей стране с начала войны. Данные цитирует «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что усредненный показатель стоимости квадратного метра жилья в Киеве вырос на 5,3% с 1 600 до 1 685 долларов.

Кроме этого цена выросла в Днепре (на 4,3% с 690 до 720 долларов за квадратный метр) и Львове (на 4,1% с 960 до 1000 долларов).

При этом стоимость квадратного метра упала в Харькове (на 3,4% с 745 до 720 долларов) и Одессе (на 5,6% с 810 до 765 долларов).

Поясняется, что усредненные показатели стоимости квадратного метра жилой недвижимости определены путем использования аналитических данных открытых информационных источников, используемых Единой базой данных отчетов об оценке для формирования оценочной стоимости и данных о рыночных стоимости из содержащихся в базе отчетов об оценке.

Резюмируется, что с 24 февраля по 12 декабря украинцы купили 47 тысяч квартир и жилых домов, что в 4,6 раза ниже, чем за аналогичный период 2021-го года.

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