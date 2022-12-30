На Луганщине оккупанты все чаще сдаются в плен

Главное: Оккупанты активизировали мобилизацию в Луганской области, повестки мужчинам теперь раздают во время прохождения блокпостов. При этом их военные все чаще сдаются в плен.

Детали: В течение нескольких последних дней украинские бойцы взяли на Луганщине в плен 52 российских военных. Об этом эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным главы Луганской ОВА, на прошлой неделе россияне стали чаще сдаваться в плен, так как «их просто бросают в лесополосах».

Отвечая на вопрос о вероятном наступлении россиян в Луганской области, Гайдай заверил, что украинское командование информировано о вражеских планах.

Глава ОВА также отметил, что россияне активизировали мобилизацию на оккупированной Луганской области: повестки мужчинам теперь раздают во время прохождения блокпостов.

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