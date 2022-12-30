Стало известно, где и когда попрощаются с Пеле

Главное: Церемония прощания с легендарным Пеле пройдет 2-3 января. Ее проведет родной клуб короля футбола — «Сантос».

Детали: Церемония прощания с Пеле продлится более суток, и будет проходить 2 и 3 января. Мероприятие начнется на стадионе футбольного клуба Санстос. Об этом говорится на официальном сайте клуба, которому легендарный футболист посвятил практически всю свою карьеру, отыграв почти 20 лет.

Так уже в понедельник, 2 января, тело «короля футбола» из больницы доставят на стадион Вила Белмиро. Гроб поместят в центре поля. Церемония прощания начнется в 10 утра по местному времени и продлится в течение суток — до 10 часов утра следующего дня. При этом к гробу будет разный уровень доступа.

После этого, уже 3 января тело легенды мирового футбола пронесут по улицам Сан-Паулу, где с ним смогут простится все, кто не сумел попасть на арену Сантоса.

Гроб доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica в место, зарезервированное для захоронения членов его семьи. Там пройдет финальная, закрытая часть церемонии, на которой будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья.

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