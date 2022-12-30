Украинцам советуют не ходить в горы в ближайшие дни

Главное: В ближайшие дни украинцам стоит воздержаться от походов в горы. Там сохраняется лавинная опасность.

Детали: 30 декабря — 1 января на высокогорье Ивано-Франковской удержится лавинная опасность, поэтому украинцам стоит отказаться от походов в горы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

А в течение 31 декабря — 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Учитывая это, украинцев просят воздержаться от походов на высокогорье.

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