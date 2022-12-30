Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в грядущем январе

Главное: Начало января в Украине будет теплым. Но потом вернутся морозы.

Детали: Синоптик Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в нашей стране в январе. Ее слова приводит РБК-Украина.

Специалист говорит, что в ближайшие дни сильные морозы не ожидаются, но в начале января все же придет похолодание, а в ночное время суток температура воздуха будет меньше нуля.

Она отмечает: «Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз».

Сообщается, что ближайшее похолодание ожидается 5-7 января, когда ночные температуры в Киеве могут упасть до -5 градусов.

Информируется: «Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007-го года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке до минус 23 градусов».

Резюмируется: «Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами».

В тему: Стало известно, с какой погодой украинцы встретят Новый год.