Управделами УПЦ объяснил, как правильно встретить Новый год

Главное: Объединиться в доверии Божьему Промыслу и придаться Его милосердию поможет преодолеть все испытания.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Проблема столь бурного празднования именно Нового года всегда одна и та же: неадекватно завышенные ожидания и почти обязательное разочарование после. Каждый год 31 декабря, собираясь за праздничным столом, люди „провожают“ старый год, желая, чтобы „он унес с собой всё плохое“, а новый, ожидаемо, должен „принести всё хорошее“. Но так не происходит. В этом смысле последние годы наиболее показательны.

Давайте вспомним: еще недавно нам казалось, что жизнь тяжела, и Нового года все ждали с определенными надеждами ‒ но вот он пришел и принес с собой беспрецедентные карантинные меры со всем сопутствующим. Стоило пожелать, чтобы это всё прекратилось, и это прекратилось, но пришла еще большая беда ‒ война», — напомнил владыка.

Он объяснил, что за неоправданными ожиданиями всегда следуют разочарование и уныние.

«А всё потому, что люди надеются на новый год. Вдумаемся: надеются на простую астрономическую смену цикла обращения Земли вокруг Солнца. Это так напоминает упования язычников на явления природы, в которых они видели проявления воли ложных богов.

Кому как, но христианам пристало надеяться лишь на Господа. Очень может быть, что наступающий год принесет нам еще большие испытания, чем предыдущие. Уже в этом году Церковь столкнулась с давлением, которое всё больше напоминает гонения от безбожной советской власти в первые десятилетия после революции. Но это не повод для малодушия или страха. Церковь это уже проходила», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ призвал всех православных христиан, страдающих от несправедливых гонений, страдающих от войны, объединиться.

«Объединиться в своей любви к Господу и ближнему. Объединиться в своем доверии Божьему Промыслу и придаться Его милосердию.

Годы приходят и уходят, а Господь с нами всегда. Так войдем же в грядущий год вместе с Ним!», — подытожил митрополит Антоний.

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